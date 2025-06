Rio2C: população mais velha, IA, inovação e os desafios da música no futuro

Estar no Rio2C é como acessar várias janelas abertas para o agora e o futuro. Na edição de 2025, que trouxe como tema "The Edge of Perfection", decidi fazer mais do que apenas acompanhar os paineis dedicados ao mercado da música —resolvi conectar os pontos.

A expressão, aliás, estava presente nas peças gráficas espalhadas pela Cidade das Artes e sintetizou bem a experiência que eu procurava: não apenas ouvir sobre música, mas entender como ela dialoga com os futuros, com a tecnologia e, sobretudo, com as pessoas.

A música teve presença significativa no evento, com três salas dedicadas —Soundbeats, Soundbeats II e III—, além de ocupações em palcos principais com artistas como Lulu Santos, Xande de Pilares, MC Carol, Valeska Popozuda, Xamã, MC Daniel e Duquesa, entre outros. Também houve showcases e shows que encerravam a programação diária, celebrando a diversidade da música brasileira.

Mas, entre os palcos customizados aos temas do piso térreo, a confusão sonora e o vento gelado, percebi que a inovação real não estava apenas nos cases apresentados, mas nas perguntas que emergiam entre uma mesa e outra. Com uma agenda híbrida entre o mercado da música e palcos como Future-U, Biodom, BrainStage e StoryVillage, fui costurando reflexões que se expandiam muito além de tendências.

Uma das ideias mais recorrentes era sobre a capacidade humana de imaginar e narrar futuros —algo que as máquinas, por mais potentes que sejam, ainda não conseguem fazer.

MC Carol na Rio2C 2025 Imagem: André Luiz Mello/Divulgação

Sim, a inteligência artificial pode facilitar a experimentação criativa, reduzir distâncias e testar hipóteses em velocidade exponencial. Não tem medo do ridículo, não se constrange com ideias ruins e não teme o erro —e talvez seja justamente aí que reside o diferencial humano: na vulnerabilidade que gera beleza, na tentativa que encontra o acaso, na imaginação que ultrapassa o algoritmo.

Mas a pergunta que paira é: como negociar o tempo quando os caminhos entre o aprendizado e o resultado estão sendo radicalmente encurtados?

Ainda sobre o tempo, outra provocação importante surgiu em mesas que abordaram o tempo e a demografia: a partir de 2030, o Brasil deixará de ser um país jovem para se tornar um país de maioria idosa.

Enquanto isso, no presente, vivemos um momento raro na história em que cinco ou mais gerações compartilham os mesmos espaços de trabalho, consumo e criação. Mais do que faixas etárias, são visões de mundo diferentes coexistindo —o que representa um desafio, mas também uma enorme oportunidade de inovação.

Lulu Santos na Rio2C 2025 Imagem: André Luiz Mello/Divulgação

Diante desse cenário, o setor da música —assim como tantas outras indústrias criativas— é chamado a se reinventar. Como estamos nos preparando para esse futuro tão próximo? De que forma festivais, casas de show e espaços de fruição cultural podem ser pensados como territórios intergeracionais, capazes de acolher diferentes modos de viver, criar e consumir cultura?

Essa reflexão exige um deslocamento importante. A pergunta mais relevante talvez não seja "qual é a sua estratégia de inovação para este futuro?", mas sim "qual é a sua estratégia de negócio —e de que maneira a inovação pode ajudar a realizá-la?"

Trata-se de mudar o foco da tecnologia em si para aquilo que ela pode viabilizar: encontros, experiências, escutas e transformações reais. É nesse ajuste de ângulo que o humano volta ao centro —não como recurso, mas como propósito.

Xande de Pilares durante painel na Rio2C Imagem: Victor Chapetta/AgNews

Para o mercado da música, essas perguntas são ainda mais urgentes. Inovar não é apenas usar novas ferramentas, mas imaginar novas formas de criar, se relacionar, produzir e distribuir. Isso exige sensibilidade para os sinais do tempo, coragem para atravessar zonas de desconforto e disposição para ouvir.

Mais do que respostas, o Rio2C ofereceu espaço para perguntas fundamentais —e talvez esse seja seu maior valor. Afinal, inovar não é correr atrás do novo a qualquer custo, mas aprender a fazer as perguntas certas no tempo certo, com escuta ativa, responsabilidade e imaginação.

Porque, no final das contas, como disse o antropólogo Michel Alcoforado em uma das mesas mais marcantes:

Somos as conversas que geramos, as conversas que participamos. Michel Alcoforado, antropólogo

Michel Alcoforado, antropólogo, na Rio2C 2025 Imagem: André Luiz Mello/Divulgação

E a música, por sua natureza, é uma dessas conversas essenciais —capaz de unir gerações, provocar memória e antecipar o que ainda não existe. Ela é memória e futuro. É linguagem ancestral e, ao mesmo tempo, ferramenta de experimentação.