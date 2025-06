Com vestido decotado, Dakota Johnson passa apuros para não 'mostrar demais'

Dakota Johnson, 35, passou por apuros ao dar entrevista à edição de ontem do programa Tonight Show (NBC).

O que aconteceu

O motivo foi o vestido decotado que a atriz escolheu para a ocasião. "Oh, Deus! Este não foi o melhor figurino...", desabafou ela, assim que pisou no palco da atração.

Tanto Dakota como o apresentador Jimmy Fallon, 50, encararam com bom humor a situação. "[O figurino] está perfeito, você está ótima. Apenas não se mova", brincou ele, em resposta ao primeiro comentário da atriz sobre o assunto. "Me diga se há algum problema", insistiu Dakota, momentos depois. "No momento, não há um problema. Há um 'quase-problema', mas não um de verdade", voltou a ironizar Fallon. "Alguém tem uma coberta que eu possa usar?", disparou ela em outro trecho da entrevista.

Johnson esteve no Tonight Show para divulgar seu novo filme, "Amores Materialistas". Ela forma um triângulo amoroso com Chris Evans, 43, e Pedro Pascal, 50, na comédia romântica, que estreia em 31 de julho nos cinemas brasileiros.