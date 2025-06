Cantor britânico morre e família pede que fãs não compareçam a funeral

Colin Jerwood, cantor de punk rock britânico, morreu aos 63 anos. O anúncio foi feito pela Conflict, banda na qual Colin era vocalista, nas redes sociais.

O que aconteceu

A banda publicou a notícia ontem. "É com muita tristeza que anunciamos o falecimento de Colin após uma curta doença. Sabemos que, para os fãs dele, esta é uma notícia difícil de ouvir."

A nota revela a criação de uma página em homenagem a Colin e um pedido da família para que os fãs não compareçam ao funeral. "Agradecemos que muitos de vocês queiram compartilhar suas condolências. Criamos esta página memorial online para a qual vocês podem contribuir. Vocês também podem doar para instituições de caridade em sua memória."

A família de Colin significava tudo para ele e ele gostaria que seus desejos fossem respeitados. Pedimos gentilmente que vocês não compareçam ao funeral. A família dele lerá todos os comentários na página do memorial e sua presença será sentida. Agradecemos todo o seu apoio a Colin e ao Conflict ao longo dos anos.

O Conflict foi formado no sul de Londres, em 1981. Colin fundou a banda no momento em que o punk rock explodiu no Reino Unido e era conhecido por ser um defensor dos direitos dos animais e por sua forte posição política, ligada ao antifascismo.