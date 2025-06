Bill Gates divulga lista de recomendação de livros com biografias que o inspiraram

Bill Gates, o fundador da Microsoft, divulgou sua lista semestral de recomendações de livro, em seu blog, Gates Notes. Dessa vez, o tema das indicações de leituras de meio de ano foram livros que contam histórias reais, relatos de vidas.

Segundo o bilionário, essas obras foram inspiração para que ele escrevesse sua própria história no livro "Código-fonte: como tudo começou". "Nos primeiros dias da Microsoft, li muito sobre empresas de tecnologia e, quando estava começando a Fundação Gates, pesquisei a história da filantropia americana. Escrever meu livro de memórias ‘Código-fonte’, que foi lançado no início deste ano, não foi diferente: pensei no que poderia aproveitar das melhores memórias que li", disse.

"Livros de memórias são um bom lembrete de que as pessoas têm inúmeras histórias interessantes para contar sobre suas vidas", disse.

Veja as recomendações de Gates para as férias de meio de ano:

'Katharine Graham - Uma História Pessoal', de Katharine Graham

No livro, Katharine Graham, uma das mais respeitas escritoras dos EUA, conta a história de sua vida. O livro discorre sobre muitos momentos, desde que seu pai compra o então falido The Washington Post, as dificuldades que teve de, mais tarde, assumir a direção do jornal, o suicídio de seu marido e os personagens únicos que teve a oportunidade de conhecer durante a sua carreira.

"Adorei ouvir Kay falar sobre sua vida notável: assumir o Post em uma época em que poucas mulheres ocupavam cargos de liderança como esse, enfrentar o presidente Nixon para proteger as reportagens do jornal sobre Watergate e os Pentagon Papers, negociar o fim de uma greve de jornalistas e muito mais. Esse livro de memórias é um bom lembrete de que grandes líderes podem vir de lugares inesperados", disse Gates.

Editora: DBA

Idioma: Português

Páginas: 648

Preço: Apenas edições usadas estão disponíveis. Valor pode variar de R$ 20 à R$ 180.

'Chasing Hope: A Reporter’s Life', de Nicholas Kristof

No livro de memórias, que não foi traduzido ao português, o jornalista Nicholas Kristof relembra suas maiores aventuras pelo mundo como repórter do The New York Times. Kristof passou por todas as regiões do mundo, cobriu guerras, catástrofes humanitárias e, assim, se tornou um dos maiores profissionais de sua geração. Ele conta ao leitor, com base no que presenciou ao longo dos anos, as melhores histórias sobre a humanidade que teve oportunidade de conhecer.

"Em 1997, Nick Kristof escreveu um artigo que mudou o curso de minha vida. Tratava-se do grande número de crianças que morriam de diarreia nos países pobres - e isso me ajudou a decidir em que eu queria concentrar minhas doações filantrópicas. Desde então, acompanho o trabalho de Nick e mantemos contato. Ele fez reportagens em mais de 150 países, cobrindo guerra, pobreza, saúde e direitos humanos. Neste excelente livro de memórias, Nick escreve sobre como ele se mantém otimista em relação ao mundo, apesar de tudo o que viu. Seu livro me fez pensar: o mundo seria melhor com mais Nick Kristofs", disse Gates.

Editora: Knopf Publishing Group

Idioma: Inglês

Páginas: 480

Preço: US$ 32

'Educated: A menina da montanha', de Tara Westover

Tara Westover cresceu em um lar mórmon, na zona rural de Idaho, nos EUA, com pais que estocavam comida e se preparavam para o fim do mundo. Em sua autobiografia, ela conta como conseguiu romper com os padrões de vida estabelecidos por sua família e sua trajetória até grandes universidades, como Harvard, mesmo que tenha pisado pela primeira vez em uma sala de aula com apenas 17 anos.

"Em algum momento de sua infância, você deixa de pensar que seus pais sabem tudo e passa a vê-los como adultos com limitações. Tara capta com perfeição esse processo de autodescoberta nesse livro de memórias inesquecível", disse Gates

Editora: Rocco

Idioma: Português

Páginas: 336

Preço: R$ 69,90

'Nascido do crime: Histórias da minha infância na África do Sul', de Trevor Noah

No livro, Trevor Noah, conta histórias de uma infância sob o regime do Apartheid, na África do Sul. Narra anos de luta, que começaram desde seu nascimento que, na época, era considerado um crime, já que é fruto de uma relação entre uma mulher negra e um homem branco. Na autobiografia, Noah fala sobre as dificuldades que teve para sobreviver no contexto em que estava inserido e tudo o que sua mãe enfrentou para poder criá-lo e, mais tarde, fazer com que ele estivesse a frente de um dos maiores programas de televisão dos EUA.

"Em 2017, eu disse que esse livro de memórias mostra como a ‘abordagem do ex-apresentador do Daily Show foi aprimorada ao longo de uma vida inteira sem nunca se encaixar’. Eu também cresci sentindo que, às vezes, não me encaixava muito bem, embora Trevor tenha uma reivindicação muito mais forte do que eu em relação a essa frase. Neste livro, e em sua comédia, Trevor usa sua perspectiva externa a seu favor. Sua visão transcende fronteiras", disse Gates.

Editora: Verus

Idioma: Português

Páginas: 320

Preço: R$ 69,90

'Surrender: 40 músicas, uma história', de Bono

Em sua autobiografia, Bono, o vocalista do U2, conta a sua história, que envolve a sua infância em Dublin, na Irlanda, a morte de sua mãe ainda jovem, a ascensão mundial de sua banda, e os 20 anos de ativismo na luta contra à AIDS e a pobreza extrema. A narrativa é dividida em 40 capítulos, sendo cada um deles batizado com o nome de uma música do U2.

"Bono demonstra muita vulnerabilidade nesse livro de memórias surpreendentemente aberto, escrevendo sobre sua ‘necessidade de ser necessário’ e como ele aprendeu que nunca preencherá suas necessidades emocionais tocando para grandes multidões. Foi um ótimo modelo de como eu poderia ser aberto sobre meus próprios desafios no Source Code", disse Gates.

Editora: Intrínseca

Idioma: Português

Páginas: 616

Preço: R$ 99,90

*Mariana Cury é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani