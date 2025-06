Celular e drone: milhares de itens são lacrados na Amazon e Mercado Livre

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) recolheu mais de 3 mil itens piratas em galpões de Amazon, Mercado Livre e Shopee. Dentre os produtos, havia drones, smartphones e TVs box.

O que aconteceu

Órgão vasculhou centros de distribuição em busca de produtos não homologados. A ação ocorreu nos dias 26 e 27 de maio em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás e Bahia. O balanço das apreensões só foi divulgado ontem.

Produtos não homologados são aqueles que não foram avaliados pela Anatel. Eles são considerados piratas por não passarem por testes de segurança, funcionamento e conformidade impostos pela agência. Segundo a Anatel, esses itens representam "riscos sérios à segurança do consumidor e à integridades das redes de telecomunicações".

Drones, baterias, celulares e carregadores, TVs box piratas e roteadores sem fio. A Anatel explica que drones não homologados podem ser perigosos para o tráfego aéreo. Quanto aos celulares, há riscos de vazamentos e explosões. Sobre TVs box piratas, o órgão cita risco à segurança de dados pessoais. Por fim, roteadores podem limitar o acesso à internet dos usuários.

Marketplaces que mais somaram apreensões foram, em ordem:

Amazon - 1,7 mil itens lacrados

Mercado Livre - 1,5 mil itens lacrados

Shopee - 72 itens lacrados

Anatel diz que fiscalização é esforço para combater pirataria e proteger consumidor. Em nota, o conselheiro Alexandre Freire, da Anatel, ressalta que "não se pode transferir ao consumidor a responsabilidade de identificar se um produto é seguro ou não". Para ele, "marketplaces e outras plataformas têm o dever de coibir a venda de produtos não homologados".

Procurada, a Shopee diz que tem "colaborado ativamente com a Anatel no combate à venda de aparelhos não homologados". e que tornou obrigatório o "preenchimento do código de homologação de celulares e TV box para todos os vendedores". Amazon e Mercado Livre ainda não retornaram o contato; o espaço segue aberto para manifestação.