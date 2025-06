Amado Batista rebate críticas por casamento com mulher 50 anos mais jovem

Amado Batista, 74, manifestou-se sobre as críticas que recebe na internet por ter se casado com Calita Franciele, 23.

O que aconteceu

O cantor reclamou que muitos desses comentários, além de preconceituosos, ultrapassam o limite do respeito. "É ridículo. As pessoas não têm o que fazer. Elas precisam respeitar. Existiram elogios, mas também houve críticas ridículas. Você se meter na vida das pessoas sem conhecer ninguém é, no mínimo, ridículo. As pessoas são preconceituosas demais, isso é que é ruim. E dentro daquele preconceito, acabam desrespeitando você e a pessoa que está com você", protestou entre ele, em entrevista ao canal Rokast (YouTube).

Amado acredita que ninguém tem por que dar pitaco na vida amorosa de terceiro. "Amor não tem idade. Se a menina está se sentido bem e você também, acabou. Ninguém tem que se meter nisso e nem falar bobagem."

Ele se casou com Calita no último dia 15 de março. Eles se conheceram em meados de 2024, nos bastidores de um show do músico.