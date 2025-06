Vivi Noronha celebra habeas corpus de MC Poze do Rodo: 'MC não é bandido'

Viviane Noronha, esposa de MC Poze do Rodo, celebrou hoje a decisão da Justiça de soltar o músico.

O que aconteceu

A influenciadora se manifestou sobre o assunto nas redes sociais. "Obrigada, Jesus. Saiu a decisão. MC não é bandido. Aceitem!", escreveu ela nos stories do Instagram.

A esposa de Poze se disse "acabada" e sem voz após quatro dias pedindo pela soltura do marido. "Vencemos mais uma, graças a Deus... A decisão saiu, tudo certo, vencemos. Mas, por conta do horário, ele não foi solto hoje. Mas, graças a Deus, vencemos. Amanhã voltamos para casa", afirmou ela em um vídeo.

A Justiça do Rio concedeu habeas corpus para Poze do Rodo na tarde de hoje. Segundo juiz, a prisão de 30 dias seria excessiva, por isso, determinou a soltura do funkeiro.

O músico espera chegada do alvará à SEOP (Secretaria de Administração Penitenciária). Ele segue preso no presídio de Bangu 3, no Complexo de Gericinó, até a última atualização desta nota.

Ele deverá cumprir algumas medidas cautelares como não sair da área da comarca, comparecer mensalmente ao juízo e não ter envolvimento com investigações.