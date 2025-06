Vera Zimmermann e Lu Ramanzini 'anunciam' casamento, mas explicam: 'Junino'

Vera Zimmermann, 61, e Luciana Ramanzini, 51, anunciaram um "casamento" junino.

O que aconteceu

As atrizes publicaram uma foto se beijando, anunciando o "casamento". "E não é que casamos? Ô, sorte! Depois vai ter carrossel com toda mulherada incrível que viveu esse encontro", escreveram.

Após receberem muitas felicitações, o casal explicou que era um "casório junino". Elas editaram a publicação com a "observação" para quem achou que não havia sido convidado.

As duas estão juntas desde 2022. O relacionamento começou quando Vera e Luciana contracenaram no musical "As Cangaceiras, Guerreiras do Sertão".