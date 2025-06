Thaila Ayala revela que primogênito ainda não aceitou a caçula

A atriz Thaila Ayala desabafou sobre a relação entre os dois filhos no podcast Mil e Uma Tretas, que apresenta ao lado de Julia Faria. O episódio teve Sthefany Brito como convidada, que também tem dois filhos pequenos.

"Desde que minha filha nasceu, meu filho não suporta a irmã. Já teve uma fase em que ele fingia que ela não existia, depois ficou na fase 'Olha, que legal!', e voltou para a que não existe", disse Thaila. Ela e o marido, o ator Renato Goés, são pais de Francisco e Tereza, que têm pouco mais de um ano de diferença, com 3 e 2 anos de idade.

A atriz compartilhou um momento recente. "Esses dias fui buscar eles na escola, ele saiu primeiro e disse: 'Vamos, mamãe?' Respondi que teríamos que esperar a irmã dele. E ele respondeu: 'Não tenho irmã.' Eu disse que iríamos esperar a Tetê. E ele disse: 'A Tetê é irmã daquele menino de short verde. A gente pode ir', afirmou apontando para uma outra criança".

Segundo ela, com o ciúme do primogênito, tem sido difícil dividir a atenção. "Quando ele sai de casa, fico com ela o tempo que consigo, que é mínimo, porque ele não me deixa chegar perto da minha filha", disse. "É porrada o dia inteiro, que me faz perder a cabeça. Já surtei, já levei para a terapia. Não está legal ele com 3 anos. Só consigo pedir para ele parar de bater na irmã", acrescentou a atriz.