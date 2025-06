Tati Machado fala pela 1ª vez sobre perda do bebê: 'Jamais serei a mesma'

Tati Machado falou publicamente, pela primeira vez, sobre a perda do bebê Rael.

O que aconteceu

A apresentadora desabafou sobre o luto e a transformação que está vivendo após a experiência dolorosa.

Levo no coração uma ferida acesa, daquelas inexplicáveis mesmo. Com ela trago perguntas, muitas por sinal. E de resposta: o silêncio. O mistério da vida. E eu, que sempre estive no controle, me perco, me descontrolo. E agora a única certeza que tenho é que jamais serei a mesma. Tudo dói, tudo! Dói pra respirar, dói pra viver.

Tati Machado

Tati, que passou pelo trabalho de parto de emergência, falou sobre as características do filho. "Rael era a melhor mistura de Tati e Bruno. A mistura do nosso amor que, durante os últimos oito meses, só fez crescer. Ele nasceu perfeito, grandão que nem o pai, como já esperávamos. Só não vou saber se o meu maior desejo se realizaria. A cara do pai, mas com a personalidade da mamãe", disse.

Tati anunciou a gravidez em dezembro, durante uma edição do programa Mais Você. Desde então vinha compartilhando com o público momentos especiais da gestação. No entanto, após 33 semanas, ela sofreu um aborto espontâneo, uma perda devastadora para ela e seu marido, Bruno Monteiro.