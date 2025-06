Escavadeira e choque: como foi a 6ª Prova das Mulheres do Power Couple

A edição de hoje do Power Couple 2025 (Record) exibiu a sexta Prova dos Homens do reality show.

O que aconteceu

No desafio, as esposas precisaram manejar verdadeiras retroescavadeiras equipadas com uma bola na ponta. O objetivo era liberar seus maridos e livrá-los de um choque.

No Campo de Provas, cada marido estava preso em uma cela, trancada por uma corrente, levando um choque a cada 30 segundos. Já posicionada na retroescavadeira, a esposa precisava acertar as caixas de energia para derrubá-las.

A medida que as caixas eram derrubadas, as luzes da cela do marido se apagavam. Após derrubar todas as caixas de energia, a esposa deveria sair da escavadeira e libertar o marido da cela.

Cada esposa possuía 5 minutos para realizar a prova, libertando o marido. Caso não conseguisse concluir a missão dentro do tempo determinado, o marido levaria um choque dentro da cela.

Cris, Emilyn, Nat, Rayanne e Ana Paula conseguiram cumprir a prova. Silvia desistiu e Talira, Adriana e Carol não finalizaram a prova no tempo definido.