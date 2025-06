Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 3 a 14/6

Laís fica sabendo que não existe previsão para Cecília sair do coma. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo) logo abaixo:

Terça-feira, 3 de junho

Afonso diz a Solange que a acusação contra Odete é grave e que a ex-namorada precisará prová-la. Solange não gosta de saber que Sardinha alugou o terceiro quarto para Mário Sérgio, um jornalista recém-contrato da Tomorrow. Solange volta para a agência. Odete combina com Marco Aurélio como será a reunião com Afonso. Odete nega a Afonso que foi responsável pela contratação de Solange em Madri. Poliana vai à casa de Heleninha para assinar o contrato. Marco Aurélio fica sensibilizado com as atitudes de Sarita. Maria de Fátima fica impactada com uma decisão que Afonso toma. Marco Aurélio diz a Laís que os médicos não sabem quando Cecília sairá do coma. Solange e Afonso se encontram.

Quarta-feira, 4 de junho

Afonso e Solange percebem que não conseguem se entender. Maria de Fátima demonstra a César que ainda não considera perdido seu plano de ficar com Afonso. César consegue convencer a recepcionista do hotel a entregar a chave do quarto de Maria de Fátima. Maria de Fátima percebe que tentaram arrombar o cofre onde estão os dólares. Solange se encontra com Afonso. Depois de saber que Afonso ficou com Maria de Fátima, Solange pede um tempo a ele. Mário Sérgio faz companhia a Solange, que chega embriagada em casa. Afonso é surpreendido quando chega à casa de Solange.

Quinta-feira, 5 de junho

Afonso e Solange se desentendem novamente. Leila e Bruno vão à casa de Marco Aurélio visitar Sarita. Leila conta a Marco Aurélio que não está mais com Renato. Odete alerta Celina para não ter ilusões com Estéban, um marchand que ela contrata para intermediar as vendas de suas obras. Poliana sofre um acidente, e Raquel se vê obrigada a servir no evento de Heleninha. César percebe a dúvida de Maria de Fátima sobre sair do país. Maria de Fátima observa Solange e Afonso juntos. Raquel comenta com Maria de Fátima como se sentiu humilhada no evento de Heleninha e Ivan. César pede ajuda a Olavo para conseguir os dólares. César assume para Maria de Fátima que foi ele quem pegou os dólares.

Sexta-feira, 6 de junho

César tenta se justificar para Maria de Fátima. Afonso conversa com Celina sobre a instabilidade da relação com Solange. Eunice percebe que Marco Aurélio está interessado em Leila. Maria de Fátima finge estar feliz quando César avisa que está tudo pronto para eles viajarem para o Uruguai. Maria de Fátima avisa a Raquel que viajará por três semanas a trabalho. Maria de Fátima se faz de difícil durante conversa com Afonso. Marco Aurélio e Leila se encontram. Jorginho escuta Lucimar dizendo que Vasco não aceitou pagar a pensão. Celina fica envergonhada ao saber por Estéban que Odete mandou investigá-lo. Maria de Fátima procura Marco Aurélio para falar sobre os dólares.

Sábado, 7 de junho

Maria de Fátima propõe a Marco Aurélio a garantia de um emprego para César na TCA, em troca da mala com os dólares. Jarbas aconselha Vasco a aceitar o valor da pensão. César é pego por Freitas e outros capangas de Marco Aurélio. Maria de Fátima diz a Afonso que, enquanto ele tiver dúvidas sobre Solange, prefere manter distância. Maria de Fátima diz a Raquel que a viagem foi cancelada. Marco Aurélio fica fascinado com a confissão de Leila sobre a relação dos dois. O juiz determina uma pensão ainda maior para Vasco pagar. Marco Aurélio manda Freitas contratar César. Odete se interessa por César.

Segunda-feira, 9 de junho

Odete gosta de saber que César será contratado pela TCA. Leila se encanta com os presentes de Marco Aurélio. Raquel nota o interesse de Dalva, uma fornecedora, por Poliana. César desconfia de Maria de Fátima e não conta que conheceu Odete. Heleninha conta a Ivan sobre o acidente com seu irmão. Odete pressiona Maria de Fátima a conquistar Afonso. Raquel estranha a presença diária de um cliente em seu restaurante. Poliana faz uma revelação íntima a Aldeíde. Odete chega ao restaurante onde César está com Maria de Fátima.

Terça-feira, 10 de junho

César esconde Fátima e cumprimenta Odete. Aldeíde apoia Poliana. Maria de Fátima diz a César que precisa se aproximar de Solange e colocar uma pessoa na casa de Afonso para monitorar a relação do casal. Lucimar estranha que Raquel tenha pedido a ela o telefone de Marina, que trabalha na casa de Celina. Renato não aceita o fato de Marco Aurélio e Leila estarem apaixonados. Igor conta a Afonso que Maria de Fátima está apaixonada por ele. Maria de Fátima pede para Marina ajudá-la a ficar com Afonso. Suzana comunica a Renato que Marieta voltará a ser secretária. Solange observa Afonso com Maria de Fátima.

Quarta-feira, 11 de junho

Solange diz para Mário Sérgio que sua relação com Afonso acabou. Celina e Estéban fecham com a Tomorrow as fotos e vídeos da exposição. Laís, Sarita, Marco Aurélio e Tiago participam de uma homenagem a Cecília, que segue em coma. Odete convence Celina a ajudá-la a aproximar Maria de Fátima de Afonso. Heleninha e Tiago jantam na casa de Bartolomeu para conhecer a família de Ivan. Celina sugere que Afonso convide Maria de Fátima para treinar com ele. Mário Sérgio cuida de Solange, que adoece. Laudelino, o cliente do restaurante, revela a Raquel e Poliana que deseja se aposentar e vender a sua emprensa de catering para os sócios do restaurante da hípica. Afonso pede Maria de Fátima em namoro.

Quinta-feira, 12 de junho

César ameaça deixar Maria de Fátima. Marco Aurélio comenta com Leila que pensa em adotar Sarita. Sardinha alerta Renato sobre o excesso de trabalho. Renato decide deixar o apartamento de Marco Aurélio, que convida Leila para morar com ele. Lucimar pede emprego a Raquel e Poliana no restaurante. Ivan se surpreende ao saber que Afonso está namorando Maria de Fátima. Eugênio fica intrigado com a troca de olhares entre Maria de Fátima e Marina. Aldeíde compra uma bebê reborn com César e Olavo. Bruno diz a Heleninha que gostava de Raquel. Laudelino fica encantado com Aldeíde. Renato passa mal e acaba desmaiando no chão da agência.

Sexta-feira, 13 de junho

Marieta e Suzana chamam uma ambulância para levar Renato ao hospital. Aldeíde pede a Poliana para dar o número de seu celular a Laudelino. Santiago convida Raquel para a inauguração de seu empreendimento. Marco Aurélio revela a Renato que se casará com Leila. Celina avisa a Heleninha que Renato está internado. Heleninha nota que Ivan fica impactado ao observar Raquel com Santiago. Laudelino convida Aldeíde para viajar a Portugal com ele. Heleninha consegue evitar a bebida. Eugênio desconfia de Marina. César tenta beijar Maria de Fátima, que disfarça ao ver Igor.

Sábado, 14 de junho

Maria de Fátima finge para Igor que César a persegue por não se conformar com o término do relacionamento. Solange avisa a Renato que ele terá de se afastar do trabalho por um tempo. Ivan critica Leila por namorar Marco Aurélio. Afonso estranha Mário Sérgio, e Maria de Fátima não gosta. Daniela e Luciano se encantam um pelo outro. Aldeíde dá sua boneca reborn para uma menina. Ivan controla o ciúme ao ver Raquel com Santiago. Raquel fica abalada com a presença de Heleninha no samba. Heleninha bebe ao ver Ivan olhando para Raquel. Heleninha e Raquel se enfrentam.