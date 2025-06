Ray e Victor vetam Adriana e Dhomini de Prova dos Casais; casal está na DR

Na noite de hoje, Victor Pecoraro e Rayanne vetaram Adriana e Dhomini de realizar a sexta Prova dos Casais do Power Couple 2025 (Record).

O que aconteceu

Felipe Andreoli conversou com a casa para passar o saldo aos casais após a Prova das Mulheres. Rayanne e Victor lideraram o ciclo, com R$ 70.000.

Com isso, eles tiveram a missão de usar o veto da Prova dos Casais, que será gravada amanhã e exibida na quarta. Eles vetaram Adriana e Dhomini, que estavam empatados com Talira e Pessina na lanterna, com saldo zerado.

Victor justificou. "Se fosse por estratégia pra pegar a Suíte Power, vetaríamos Ana e Antony. Mas por questões de coerência, vou vetar Dhomini e Adriana."

Com o veto, Adriana e Dhomini já estão na 6ª DR. Mesmo que Talira e Pessina não vençam a Prova dos Casais, eles possuem maior saldo na conta conjunta, o critério de desempate, o que deixa Adriana e Dhomini com a vaga de "menor saldo".