Raissa Barbosa vence na Justiça pai do filho que espera: 'Processo extinto'

Raissa Barbosa, 34, comemorou a vitória judicial contra o pai da criança que espera.

O que aconteceu

A ex-participante de A Fazenda 12 (Record) foi processada pelo rapaz, que a acusou de incentivar ataques contra ele ao expor a gestação. "Fui processada em R$ 50 mil apenas por compartilhar a minha própria gravidez. Isso mesmo: por dividir o que eu estava vivendo. A acusação? Que eu teria incentivado um 'mutirão de ataques' — quando, na verdade, só escolhi não revelar quem era o pai", expôs ela, nos stories de seu Instagram.

Raissa explicou que o próprio cidadão se expôs publicamente, além de acusá-la de mentir sobre a paternidade da criança. "A pessoa se revelou sozinha, se autointitulou 'suposto pai' (e ainda teve a audácia de levantar dúvida sobre a paternidade), como se existisse qualquer possibilidade disso. Tentou me descredibilizar como mulher e como mãe, quis me pintar como uma traidora, como se eu fosse 'uma qualquer'. Enquanto ele gastava dinheiro, tempo e energia tentando tirar o meu dinheiro, eu estava cuidando e gerando uma vida. Enquanto ele pensava só nele, eu pensava no meu bebê."

Ela comemorou, porém, que a Justiça julgou em seu favor a ação movida por ele. "O processo foi extinto com julgamento: a Justiça analisou tudo, viu que não houve nenhum crime e decidiu encerrar a ação. Ou seja: ficou comprovado que a acusação não fazia o menor sentido. Mais uma batalha vencida. Mais uma prova de que a verdade sempre prevalece."

Imagem: Reprodução/Instagram

