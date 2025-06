Rafaella Santos defende Neymar após gol de mão e expulsão: 'Personalidade'

Rafaella Santos, 29, saiu em defesa de seu irmão, Neymar Jr, 33, após ele ser alvo de uma série de críticas.

O que aconteceu

O jogador fez um gol usando a mão e foi expulso ontem durante uma partida do Santos contra o Botafogo. A situação rendeu diversas reclamações contra o atleta diante da possibilidade desse ter sido seu último jogo com o time.

Após a partida, Neymar pediu desculpas em um texto publicado nas redes sociais. "O desespero de fazer o gol às vezes nos faz cometer erros. Quero pedir perdão aos meus companheiros e também aos torcedores. Eu errei, me perdoem! Hoje, se eu não sou expulso, tenho certeza que conseguiríamos os 3 pontos", escreveu ele.

Rafaella repostou o texto do irmão e o defendeu das críticas. "PERSONALIDADE! Calma, Botafogo, sua hora vai chegar, rs", escreveu a influenciadora em seu perfil.

Apesar da alfinetada ao Botafogo, Rafaella é torcedora declarada do time carioca. Ela celebrou a vitória inédita do clube na Libertadores no ano passado, tem camisas do time com seu nome e vai a partidas do Botafogo com frequência.