Quem é Mariana em 'Garota do Momento'? Personagem esteve em novela de 2022

Mariana personagem que surge na reta final de "Garota do Momento" já foi vista em outra novela. Relembre a seguir.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Carol Romano interpreta Mariana, que esteve em "Além da Ilusão". A trama exibida em 2022 foi escrita por Alessandra Poggi, mesma autora de "Garota do Momento".

Em "Além da Ilusão", Mariana era voluntária da Legião Brasileira de Assistência. Além disso, vivia em conflito com Julinha (Alexandra Richter) e Arminda, personagem de Caroline Dallarosa, que também apareceu na atual novela das seis, mas desta vez como Camila.

Agora, Mariana aparece em um novo contexto: como namorada de Nelson, papel de Felipe Abib. No capítulo desta segunda-feira (2), Nelson apresentará a nova companheira à ex-mulher, Anita (Maria Flor), e aos filhos.

Ainda não se sabe se Nelson, um dos vilões da história, se redimirá no final. Mesmo com o anúncio do romance, o ex de Anita surgiu em cenas misteriosas na última semana, assumindo que está cansado de fingir que mudou.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.