Programação do São João de Caruaru 2025: veja principais destaques da festa

A programação do São João de Caruaru 2025 já está a todo vapor! Ao todo, serão mais de 1.400 atrações, divididas em diversos polos pela cidade. Veja, abaixo, o calendário para o polo Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, que recebe as principais apresentações.

Programação do São João de Caruaru 2025

Pátio de Eventos Luiz Gonzaga

Sexta — 06/06

Elba Ramalho

Pablo

Manin Vaqueiro

Léo Foguete

Sábado — 07/06

Douglas Leon

Juliana e Bonde do Forró

Wesley Safadão

Seu Desejo

Domingo — 08/06

Cavaleiros do Forró

Renan Cruz

Dorgival Dantas

Murilo Huff

Quarta — 12/06

Guilherme Topado

Calcinha Preta (Apresentação Atemporal)

Léo Magalhães

Sexta — 13/06

Renatto Pires

Adelmário Coelho

Tarcísio do Acordeon

Léo Santana

Sábado — 14/06

Vitor Fernandes

Raphaela Santos

Lambasaia

Mano Walter

Domingo — 15/06

Fael Mariz

Batista Lima

Bell Marques

Zé Vaqueiro

Quinta — 19/06 (Noite Católica)

Anjos de Resgate

Eliana Ribeiro

Sexta — 20/06

Matheus e Kauan

Barões da Pisadinha

PV Calado

Matheus Fernandes

À Vontade

Sábado — 21/06

Juninho Vanerão

Forrozão Tropykália

Zé Neto e Cristiano

Henry Freitas

Domingo — 22/06

Cantor Juarez

Matheus Santos

Leonardo

Zezé Di Camargo & Luciano

Segunda — 23/06

Daniel

Mari Fernandez

Felipe Amorim

Terça — 24/06

Márcia Felipe

Klever Lemos

João Gomes

Jonas Esticado

Sexta — 27/06

Eric Land

Nathalia Calasans

Heitor Costa

Natanzinho Lima

Sábado — 28/06

Forró Gigante

Jorge de Altinho

Xand Avião

Bruno & Marrone

Outros polos têm atrações regionais e forró raiz

Veja alguns dos destaques nos polos Azulão e Alto do Moura:

Polo Azulão

Caju e Castanha -- Sexta, 6 de junho

Quinteto Violado -- Sábado, 7 de junho

Silvério Pessoa -- Domingo, 22 de junho

Filhos de Ghandy -- Segunda, 23 de junho

Alto do Moura

Trio Nordestino -- Sábado, 7 de junho

Santanna, O Cantador -- Domingo, 8 de junho

Brasas do Forró -- Terça, 24 de junho

Petrúcio Amorim -- Sábado, 28 de junho

A programação completa do São João de Caruaru 2025, com todos os polos, pode ser encontrada no Instagram da festa (veja abaixo). A agenda está sujeita a alterações pelos organizadores do evento.