Por que Luma de Oliveira recusou convite para ser rainha da Viradouro?

Viradouro convidou Luma de Oliveira, 60, para ser rainha de bateria do Carnaval em 2026, mas a ex-modelo negou o convite.

O que aconteceu

Luma foi convidada para voltar ao posto de rainha da agremiação niteroiense após 23 anos. Em 2001, ela se ajoelhou na Avenida ao desfilar na frente da bateria comandada por Mestre Ciça — que, agora, será homenageado pela escola de samba.

Quando Mestre Ciça me ligou no início de Maio me convidando para sair à frente da Bateria (onde ele desfilará), eu agradeci muito, mas disse que não poderia aceitar porque o queria como figura absoluta desse enredo que é dele. Posso estar muito enganada, mas penso que se eu aceitasse, a mídia (que já está me procurando desde que ele foi anunciado), dividiria as atenções, e tudo que eu quero é que ele tenha toda atenção.

Luma, que ocupou o cargo entre 1999 e 2003, ressaltou o respeito que tem pelo amigo. "É uma das minhas grandes paixões. Temos uma história linda que foi precursora das outras. Quando me falaram que ele seria o enredo de 2026 da Viradouro, eu disse: quero o mundo para o meu amigo"

Após expor o meu cuidado de não tirar os holofotes de Ciça, a escola de samba propôs que Luma saísse em um carro, o que ela também negou. "Quando eu fui o enredo da Estácio de Sá, Ciça saiu no mesmo carro comigo. Então, se não podemos estar juntos dessa vez, faz mais sentido para mim reverenciá-lo assistindo na própria Avenida. Marcelo Calil, Presidente da Viradouro: Obrigada".

Mestre Ciça, meu amigo: Carrego seu coração no meu coração.

Agremiação estaria atrás de Juliana Paes para o posto. Atriz, que foi rainha de bateria da escola entre 2004 e 2008, disse recentemente a Splash que não pensava em voltar ao cargo por saber que é um compromisso grande e que exige bastante tempo.