Personagem de 'Além da Ilusão' mexe com família de 'Garota do Momento'

No capítulo de terça-feira (3), da novela "Garota do Momento" (Globo), Orlando descobre sobre Rafael e encontra as ações de Zélia da Perfumaria Carioca.

Aloísio faz uma proposta a Beto. Orlando chantageia Zélia. Mariana (personagem de "Além da Ilusão") conhece a família de Nelson.

Carlito e Marlene contam suas conquistas para Érico. Clarice e Gregório trocam confidências. Ulisses pede Glorinha em casamento.

Beatriz conversa com Clarice sobre Bia. Clarice confronta Bia sobre suas mentiras.