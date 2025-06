Netflix lança primeiros 6 minutos da 2ª temporada de 'Wandinha'; assista

A segunda temporada de Wandinha teve seus primeiros seis minutos divulgados pela Netflix. A prévia foi lançada durante a transmissão do Tudum 2025, evento em que o streaming revelou as principais novidades de seu catálogo para os próximos meses. Clique aqui para assistir.

No vídeo, Wandinha (Jenna Ortega) aparece amarrada no covil de um assassino em série e narra como usou seus poderes psíquicos para detectar o criminoso, vivido por Haley Joel Osment. Antes de ir ao encontro do criminoso, por quem ela tem um fascínio desde os 6 anos de idade, ela precisa passar por um obstáculo rotineiro das pessoas normais: a fila do aeroporto.

Na segunda temporada de Wandinha, a personagem-título retorna ao colégio Nunca Mais, que seu irmão mais novo, Feioso (Isaac Ordonez), agora também frequenta. Além dos desafios clássicos da adolescência, Wandinha também precisará enfrentar um novo mistério. Catherine Zeta-Jones e Luis Guzmán retornam para o novo ano como Mortícia e Gomez Addams, respectivamente.

Os novos episódios de Wandinha serão divididos em duas partes, que chegam à Netflix em 6 de agosto e 3 de setembro. A primeira temporada segue disponível no streaming.