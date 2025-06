Mulher Melão rebate críticas por ensaio ousado em trem: 'Não é vulgaridade'

Renata Frisson, a Mulher Melão, 38, rebateu críticas por "invadir" um trem do Rio de Janeiro e realizar ensaio ousado dentro de um vagão.

O que aconteceu

Melão afirmou que realizou um trabalho artístico, sem vulgaridade. "Manifestação artística não é vulgaridade. Viva a liberdade de expressão", escreveu em postagem no Instagram.

Influenciadora ressaltou que o ensaio foi para ajudar a divulgar a marca de um amigo, que produz a "moda da periferia". "Parabéns ao Abacaxi pelo seu projeto que leva arte às pessoas. Viva o funk, viva a moda, viva ao Rio de Janeiro", completou.

Para realizar o ensaio no transporte público, ela admitiu que precisou driblar a segurança do trem, e até a polícia foi acionada. Por meio de nota, a SuperVia, empresa responsável pelos trens do Rio, disse que registrou notícia-crime contra a Mulher Melão por realizar "ato obsceno" no coletivo.