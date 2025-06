'Mountainhead', filme do criador de 'Succession', divide crítica e público no Rotten Tomatoes

Escrito e dirigido Jesse Armstrong, criador e roteirista de Succession, Mountainhead estreou na Max em 31 de maio. Estrelado por Steve Carell (As Quatro Estações do Ano), Jason Schwartzman ( Queer ), Cory Michael Smith (Saturday Night - A Noite que Mudou a Comédia) e Ramy Youssef (O Estúdio), o filme segue quatro amigos, bilionários da tecnologia, que se encontram em um retiro afastado para se reconectar e tentar fazer alguns negócios em meio a uma crise econômica global causada pela proliferação de desinformação online.

O encontro rapidamente se transforma em uma série de negociações por debaixo dos panos, resultando em três deles se juntando para tentar matar o outro colega e se apossar de sua tecnologia de inteligência artificial.

Mountainhead foi recebido de forma positiva pela crítica. De acordo com o agregador online Rotten Tomatoes, o filme recebeu aprovação de 79% da mídia especializada, com críticos elogiando o cenário distópico e realista criado por Armstrong. "Esse retrato satírico da masculinidade moderna entre os mestres do universo tecnológico é inteligente, afiado e muito temporal. É engraçado quando não é aterrorizante", disse Adam Graham, do Detroit News, em sua avaliação.

O brasileiro Pablo Villaça também destacou a relevância do filme, dizendo que "é impossível ignorar como a distopia mostrada em Mountainhead já é nossa realidade".

Jake Coyle, da Associated Press, afirma em sua avaliação que Mountainhead "adere à tradição de filmes da HBO. É enxuto, relevante e uma ótima vitrine para seus atores".

A boa avaliação dos críticos, no entanto, não atingiu o público da mesma forma, com apenas 27% dos espectadores dando uma avaliação positiva ao filme na mesma plataforma. "O que poderia ser um bom filme foi apenas mais uma bagunça boba e exagerada. Não há construção de personagens, [o filme] é apressado, não há uma história e o final é ruim", opinou o usuário Zane G, que deu uma nota 2,5 (de 5) a Mountainhead.

"Um desperdício de esforço humano. Esse filme é um exemplo nojento da humanidade", afirmou Robert V, que avaliou o filme com a nota 0,5.

O usuário Daniel R deu ao filme a nota 1,0, afirmando que o longa tenta repetir a fórmula de Succession, mas sem dar o mesmo humor ou realismo a seus personagens. "A magia de Succession é que todos os personagens eram versões exageradas de pessoas que conhecemos muito bem. [Mountainhead] duas horas de versões exageradas de pessoas que não conhecemos."

Já Arlen B classificou o filme como "decepcionante". "Começou como uma esquete do Saturday Night Live que simplesmente não acabou e se transformou em uma história simplesmente horrível", escreveu o usuário.

Vale pontuar que, até o momento da publicação deste texto, o Rotten Tomatoes registrava apenas 42 avaliações da crítica especializada, com sua taxa de aprovação podendo subir e descer drasticamente até que sejam contabilizadas 100 críticas, número que rende o selo de aprovação ou desaprovação da plataforma. Por outro lado, mais de 100 usuários do agregador já haviam avaliado o filme.

Mountainhead está disponível para streaming na Max.