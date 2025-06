Michelle Loreto se casa com diretor da Globo: 'Do jeito que eu queria'

Michelle Loreto oficializou, neste final de semana, a união com o diretor-geral de programas da Globo, Alexandre Mattoso.

O que aconteceu

Loreto e Mattoso realizaram uma cerimônia no civil que foi restrita apenas a amigos próximos do casal. Nas redes sociais, a apresentadora compartilhou registros do matrimônio e afirmou que foi como ela idealizou.

"Quando tudo sai do jeito que você queria", afirmou ela ao postar fotos do próprio casamento.

Michelle subiu ao altar com um look simples, sem o tradicional vestido de noiva. A apresentadora usou um conjunto de calça e blazer, além de um acessório na cabeça. Alexandre, por sua vez, optou por um terno azul. Os dois tiveram a companhia da filha Aurora, de 1 ano e sete meses, no altar.

Casal foi parabenizado por famosos nas redes sociais. "Muito amor e felicidades para vocês", desejou Gloria Vanique. "Tudo de lindo para vocês", escreveu Marcos Vera. "Muitas felicidades", disse Márcia Dantas. "Parabéns", escreveu Patrícia Poeta.

Michelle Loreto ficou conhecida por seu trabalho na Globo, sobretudo à frente do Bem-Estar. Alexandre Mattoso, que tem perfil mais reservado, é o atual diretor-geral do programa Encontro, nas manhãs da emissora carioca.