MC Brisola é detido em SP após briga com modelo

MC Brisola foi detido ontem em São Paulo após uma briga com uma modelo. Em nota, ele nega ter agredido a ex-companheira durante a confusão.

O que aconteceu

Silas Rodrigues Santos, conhecido como MC Brisola, é investigado por agredir a modelo Michelle Heiden. Os dois tiveram uma briga em um apartamento no Jardim Paulista, na região central de São Paulo. O caso foi registrado pela 1ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo como lesão corporal, ameaça e violência doméstica.

A briga teve "agressões mútuas", segundo nota da Polícia Militar. Na versão do funkeiro, o desentendimento teria começado quando Michelle foi até o apartamento de MC Brisola, onde ele estaria acompanhado de outra pessoa.

Os policiais encontraram um fuzil, duas pistolas, carregadores e munições de vários calibres na casa. Segundo a polícia, o MC apresentou documentos que o identificam como CAC (Colecionador, Atirador e Caçador).

Em nota, a defesa de MC Brisola diz que o funkeiro "não reagiu ou revidou as agressões de Michelle". De acordo com a equipe do artista, ele dirigiu-se espontaneamente à unidade policial e registrou boletim de ocorrência por agressão. "Por orientação de sua defesa, Silas manterá sua colaboração com as autoridades para que os fatos sejam apurados de forma justa e transparente, preservando sua integridade moral, física e profissional", diz.

Splash tenta contato com a assessoria de Michelle Heiden. Assim que houver retorno, a nota será atualizada.