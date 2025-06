MasterChef em 'Vale Tudo'? Raquel surpreende ao participar de reality show

Raquel (Taís Araújo) vai participar de um reality show culinário nos próximos capítulos da novela "Vale Tudo" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

A protagonista vai surpreender a todos ao participar de um reality de gastronomia na TV. Segundo informações do jornal O Globo, a ideia da inscrição partirá de Pascoal (Leandro Léo), ajudante do bar do Poliana (Matheus Nachtergaele).

Em um primeiro momento, Raquel acha a ideia um absurdo. No entanto, ela fica pensando sobre o assunto e chega e a comentar com Maria de Fátima (Bella Campos) sobre o reality show.

Pascoal e Gilda (Letícia Vieira) acabam pagando a inscrição de Raquel sem que ela saiba. Então, a protagonista receberá a mensagem de sua aprovação no concurso culinário.

Pascoal (Leandro Léo) em 'Vale Tudo' Imagem: Léo Rosário/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.