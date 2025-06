Mariana Goldfarb desabafa sobre problemas com os pais: 'Me gerou raiva'

Mariana Godfarb, 35, desabafou sobre sua relação com os pais, Julius e Valéria, e contou que conseguiu se reaproximar deles após alguns anos em que passaram afastados, com a relação entre estremecida.

O que aconteceu

Goldfarb disse que se distanciou dos pais por culpá-los por "decisões erradas" que ela já tomou na vida. "Durante uns dois anos ou mais, eu fiquei com muita raiva dos meus pais. Eu culpava meus pais pelas minhas más decisões. Eu achava que tinha tomado más na minha vida por causa de alguma falha ou alguma falta em relação aos meus pais", iniciou ela nos stories do Instagram.

A modelo explicou que criou em si mesma um sentimento de raiva em relação aos genitores. "Isso me gerou muita raiva e um distanciamento deles muito grande. Fiquei um bom sentindo isso. Foi um período muito difícil da minha vida".

Ela explicou que conseguiu superar esses sentimentos negativos e voltou a manter convivência harmoniosa com Julius e Valéria. "Passado isso, hoje estou em um momento que quero aproveitar cada segundo da minha existência com eles. Claro que a gente é uma família como todas as outras, que tem suas questões, seus problemas, suas desavenças, discordâncias, mas cheguei num lugar, depois de muita análise, que olho para o meu pai e a minha mãe com tanto amor".

Para celebrar esse momento de união, Mariana foi ao lado do pai assistir ao show de Gilberto Gil, ontem. "Estava com ele no show e só conseguia agradecer por tê-lo vivo do meu lado, por ter meu melhor amigo, uma pessoa que nunca vai me abandonar. Ele é só uma pessoa. A gente tende a achar que pai e mãe é tipo super-herói".

Mariana Goldfarb também aconselhou os seguidores a não desperdiçarem tempo longe de seus familiares, como ela fez. "Não espera uma doença, um acidente, uma perda para dar valor ao que realmente importa na sua vida, porque no final a gente acha que o que importa são coisas mirabolantes, mas muitas vezes o que a gente lembra são coisas do cotidiano".