Mãe de Vanessa Lopes faz cirurgia íntima e detalha cicatrização: 'Demora'

Liziane Lopes Ramalho, mãe da influenciadora Vanessa Lopes, conversou com os seguidores sobre a cirurgia íntima que realizou recentemente.

O que aconteceu

A empresária realizou o procedimento de ninfoplastia, que corrige ou melhora a aparência dos pequenos lábios vaginais. "Eu já estava pensando em fazer desde o ano passado, quando conheci a doutora e o Alisson [marido de Liziane] estava dando consultoria. Eu já conhecia todos os procedimentos e estava querendo fazer há um ano", explicou.

Por conta da recuperação, Liziane decidiu adiar o procedimento. "Ia fazer um laser, mas precisava de repouso. Por conta de viagem, de malhação [exercícios na academia], de eu não querer ficar parada, é que estava adiando. Mas aí, dessa vez, eu disse: 'É agora ou nunca! Vou fazer e estou a fim'. Já estava querendo há muito tempo, e foi isso. Dessa vez, calhou de eu ter o tempo para fazer".

Ainda assim, a mãe da influenciadora admitiu não imaginar que a recuperação seria tão intensa. "Estou indo para o quarto dia e eu pensei que a cicatrização seria mais rápida por ser úmido ali, né? Eu entendo agora por que demora um pouco mais. Ontem, eu andei usando calcinhas e acho que irritou; fiquei me movimentando muito em casa e irritou um pouco", explicou.

A empresária afirmou que o recomendado é usar calcinha de algodão ou ficar sem a peça. "Hoje vou tentar ficar mais de molho. Dormi sem calcinha e acho que melhorou um pouco hoje, sentada de bunda (de lado), para ver se melhora a cicatrização", afirmou, relatando que após dormir com uma calça mais folgada, já notou uma melhora.

Apesar das dificuldades, Liziane garantiu que está feliz com a cirurgia. "Uma pessoa perguntou se eu me arrependi. Em hipótese alguma! Só está sendo a recuperação mais chatinha do que eu pensava. No entanto, não me arrependo de jeito nenhum. Estou muito feliz pelo que eu fiz! Era algo que estava no meu radar há muito tempo".