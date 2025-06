Klebber Toledo sensualiza em ensaio de cueca, fãs reagem: 'Camila sortuda'

Klebber Toledo, 38, arrancou suspiros ao aparecer de cueca em uma sequência de fotos.

O que aconteceu

Com o Dia dos Namorados se aproximando, o ator compartilhou um ensaio sensual de cueca. Nas fotos, ele aparece sentado no chão aos pés da cama, apenas com as coxas de fora.

Nos comentários, os seguidores de Klebber se derreteram por sua beleza e exaltaram o casamento com Camila Queiroz. "A Camila é tão sortuda! Ele também é", escreveu um. "Ampliei pra ver o 'cegonho'", confessou outro.