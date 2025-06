Jonathan Joss, ator de 'Parks and Recreation', é morto a tiros em ataque homofóbico

O ator Jonathan Joss, conhecido pelo trabalho na série Parks and Recreation, foi morto a tiros, aos 59 anos, no que seu marido definiu como um ataque homofóbico ao casal, no último sábado, 31, nos Estados Unidos.

"Quando o homem atirou, Jonathan me empurrou para fora do caminho. Ele salvou minha vida", escreveu Tristan Kern de Gonzales, marido do ator, nas redes sociais. "Ele foi assassinado por alguém que não conseguia suportar a visão de dois homem que se amam", acrescentou.

O viúvo contou também que o artista foi baleado em frente à casa deles, na cidade de San Antonio, no Texas, enquanto eles checavam a caixa de correio no jardim.

"Quando voltamos para casa depois de checar o correio, vimos o crânio de um dos nossos cachorros e a coleira dele. Isso nos deixou muito abalados e começamos a berrar e chorar em resposta à dor que sentimos quando vimos aquilo. Enquanto fazíamos isso, um homem se aproximou de nós. Ele começou a gritar ofensas homofóbicas. Então, ele sacou uma arma e atirou. Jonathan e eu não tínhamos armas, não estávamos ameaçando ninguém, estávamos sofrendo", escreveu.

O suspeito de atirar em Joss, identificado como Sigfredo Alvarez Ceja, foi preso e vai responder por assassinato.

O papel mais longevo do ator foi a dublagem do personagem John Recorn, na animação O Rei do Pedaço, entre 1997 e 2009. Além disso, ele também esteve presente em seriados como Ray Donovan e Tulsa King.