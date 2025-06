Ivete Sangalo revela desejo de fazer cinema: 'Um milhão de possibilidades'

Ivete Sangalo, 53, já é há muito tempo um nome consolidado na música e, apesar de estar ficada nela e na maternidade nesse momento, ela revela ter planos de retornar para a televisão e, até mesmo, se dedicar ao cinema.

O que aconteceu

Mesmo apaixonada por se comunicar com o público, a cantora preferiu se afastar do comando do Masked Singer (Globo) no ano passado. Segundo ela, a decisão foi tomada por conta da maternidade associada ao meu trabalho. "A cantoria é minha prioridade, embora a comunicação seja, para mim, uma das coisas que eu mais amo fazer", disse em conversa com Splash.

Ivete explicou que percebeu a importância de estar com seus filhos na atual fase da vida deles. Mãe de Marcelo, 15, e das gêmeas Helena e Marina, 7, a cantora diz eles estão em um momento da vida que requer uma atenção presencial. "Marcelo está entrando na adolescência, as meninas já saíram da primeira infância. Tem uma construção não só de caráter, mas de responsabilidade, de movimentos muito sutis e que só a presença mesmo faz que a gente perceba o todo".

Diante da decisão, Ivete Sangalo mergulhou ainda mais na música, lançando neste ano o sucesso "Energia de Gostosa", considerado um dos hits do Carnaval 2025. Agora, já se preparando para embalar as festas juninas, a artista acaba de lançar a versão forró de "Energia de Cheirosa", feita em parceria com a Lux Botanicals, que estreia no São João de Caruaru (PE), que acontece de 4 de junho a 2 de julho.

Eu tenho sorte de ter uma profissão que eu adoro, eu sou cantora e, quando eu estou contando, de fato, nada me atinge, é um negócio que eu não posso lhe explicar o que é. Ivete Sangalo

Apesar disso, a cantora não deixou de lado a vontade de estar na televisão. "Eu sou viciada em televisão. Não necessariamente nesse formato [do seu último programa, The Masked Singer], mas na comunicação. Hoje, o mundo nos apresenta milhões de possibilidades".

Já com alguns projetos em mente, Ivete estipulou uma data para que o público a veja novamente nas telinhas. "Tenho muitos planos, muitas ideias que vou colocar em prática e vão ser no decorrer desse ano, do segundo semestre e do próximo ano", garantiu.

Ao abrir um spoiler sobre um de seus planos, Ivete Sangalo confessou o desejo de voltar a atuar. "[Tenho] plano de atuar. Mais precisamente no cinema. Mas assim, no cinema que eu falo, é nessa estética de cinema, e a gente hoje tem um milhão de possibilidades, vários streamings, várias plataformas. Então, tem tempo para respirar, entender e fazer", revelou.

A cantora já fez participações em novelas, como "Gabriela" (2012), e em séries, como "As Brasileiras" (2012), além dos filmes "Simão, o Fantasma Trapalhão" (1998) e "Crô" (2013).