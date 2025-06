Chico Bento é você? Quem será o parceiro de Candinho em 'Êta Mundo Melhor'

Após sucesso em "Chico Bento e a Goiabeira", o ator e influenciador Isaac Amendoim, 12, será Picolé em "Êta Mundo Melhor", próxima novela das 6 da Globo.

Como é o personagem

Na trama, Picolé é um dos confidentes de Candinho (Sérgio Guizé), que está em busca de seu filho perdido. Ele é primo de Pirulito (JP Rufino em 'Êta Mundo Bom!') e vai morar na casa de Candinho (Sergio Guizé). É descrito como divertido, fofoqueiro e comilão.

O Picolé é inteligente, do coração bom, engraçado também, e é leal. Está sendo muito legal fazer outro personagem sem ser o Chico Bento. Isso é legal demais, porque o filme era um filme e agora essa novela vai ser na TV para todo mundo assistir, então vai ser legal demais. O Picolé e o Candinho são amigos bem próximos, tipo melhores amigos, leais um com o outro, são honestos.

A Splash, o ator detalha as gravações nos estúdios da Globo. "Estão sendo muito legais. Incrível. E eu tenho a preparadora Simone também que me ajuda a ler os textos. Os atores também são bem legais comigo. O Luis Miranda, o Rainer Cadete, o Sergio Guizé são bem legais e falam também que vão me ajudar. Então eu fico muito feliz".

Isaac Amendoim é Picolé em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fabio Rocha/Globo

Isaac Amendoim é Picolé em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fabio Rocha/Globo

Novela é criada e escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, e estreia em junho. "Os textos do Walcyr e do Mauro estão ótimos e a Amora está muito legal comigo, ela me ajuda na cena, com o que eu tenho que fazer, e eu estou aprendendo muito com ela. A novela vai ser muito boa, porque quando eu gravo e termino já fico triste porque queria gravar mais ainda. Eu acho que as pessoas vão se divertir muito vendo essa novela".

Nas redes sociais, Isaac Amendoim é seguido por mais de quatro milhões de pessoas. Ele viralizou ainda criança em vídeos ao lado do influenciador Gustavo Tubarão.