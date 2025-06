Iggy Pop deixa palco dentro de caixão após show em Londres

O cantor Iggy Pop surpreendeu o público que acompanhava o seu show no Alexandra Palace, espaço para eventos em Londres, na Inglaterra, na última semana. O músico escolheu deixar o palco dentro de um caixão.

Iggy compartilhou o momento em suas redes sociais ao som de um de seus maiores sucessos, The Passenger. No vídeo, um assistente de palco de terno carrega o caixão fechado, que o cantor abre para se despedir da plateia. Assista acima.

"Londres foi uma delícia", escreveu na legenda da postagem. "A maneira como você sai é tão importante quanto a maneira como você entra."

O Padrinho do Punk é uma das atrações do The Town o dia 7 de setembro. O dia reunirá grandes nomes do gênero, como Green Day e Sex Pistols. O cantor toca no Palco The One.