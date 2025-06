'Garota do Momento': Beatriz e Bia terão acerto de contas decisivo

Beatriz (Duda Santos) e Bia (Maisa) terão um acerto de contos nos próximos capítulos da novela "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

Após um pedido de Clarice (Carol Castro), a vilã decide procurar a mocinha propondo uma trégua. "Tá doida, garota? Não tem trégua nenhuma sem antes você reparar todos os erros que cometeu. Assume, Bia, para de ser falsa. Assume tudo o que você fez. Que aí, talvez, depois que você confessar tudo o que você fez, eu pense em levantar uma bandeira branca entre nós duas", diz Beatriz. "Eu nunca vou assumir o que não fiz", responde Bia.

As duas não chegam em um acordo de paz. "Então, não tem conversa. Nem pela minha mãe eu vou relevar todos os erros, todas as mentiras, todo o sofrimento que você causou na minha vida e na vida do Roberto. Não tem perdão para mentira, sem antes você confessar a verdade", afirma a neta de Carmem (Solange Couto).

Revoltada, Bia chama a irmã de arrogante e diz que ela quer posar de santa para Clarice. Beatriz rebate a jovem falando que escolheu não usar as mesmas armas desleais da outra.

A conversa termina em uma grande discussão. A amada de Ronaldo (João Vitor Silva) vai embora sem conseguir se reconciliar com a protagonista, para tristeza de Clarice, que sonha ver as filhas unidas.

