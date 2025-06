Galãs de 'Garota do Momento' posam em cachoeira: 'Verdadeiro tanto faz'

Os galãs de "Garota do Momento" (TV Globo) posaram juntos em uma cachoeira e foram elogiados nas redes sociais.

O que aconteceu

Caio Manhente postou uma foto no Instagram com os colegas de elenco. O ator posou com Pedro Novaes, Pedro Goifman, Cauê Campos e João Vitor Silva.

O quinteto exibiu seus "tanquinhos" em uma cachoeira. Na legenda, o artista ressaltou: "Boys of the moment" ("Os garotos do momento", em tradução livre).

Os artistas foram enaltecidos pela postagem. "O Jacob e a matilha em 'Lua Nova'", brincou uma fazendo referência ao filme da saga "Crepúsculo". "Um verdadeiro tanto faz, era só um peixão desse", disparou outro. "Os galãs do momento", declarou uma terceira.