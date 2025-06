Fernando Fernandes expõe emoção em voltar a andar com ajuda de exoesqueleto

Fernando Fernandes, 44, revelou que ficou emocionando em conseguir voltar a andar 16 anos após o acidente que o deixou paraplégico.

O que aconteceu

Fernandes voltou a andar com a ajuda de um exoesqueleto. "Admito que menosprezei o aparelho, achei que fosse mais do mesmo, mas, não. Eu não tenho sensibilidade nas pernas, mas senti os meus pés em contato com o chão... Isso me arrepiou. O que estava adormecido começou a despertar", declarou ele durante participação no Domingão com Huck.

Apresentador andou pela primeira vez em 14 anos por intermédio do equipamento. Ele perdeu o movimento das pernas em decorrência de um acidente de carro em 2009.

O famoso postou o momento em que voltou a andar em vídeo nas redes sociais. "Depois de 14 anos sem ver, nem imaginar minhas pernas em movimento, pude reacender uma chama que em mim havia se apagado, andar já não fazia parte dos meus planos a muito tempo e deixou de ser prioridade desde que descobri um mundo de uma nova forma, com rodas e asas e isso me completa!", declarou na ocasião.

Exoesqueleto robótico usado pelo apresentador consegue imitar o padrão comum de uma caminhada. O equipamento é usado como ferramenta terapêutica para a reabilitação de pacientes com diferentes limitações de movimentos.

Fernando Fernandes ficou conhecido em todo o país ao participar do BBB 2. Após o acidente, ele se tornou atleta e, atualmente, apresenta o programa Esporte Espetacular nos domingos da Globo.