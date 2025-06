Ex-BBB Thamiris é vítima de assalto no Rio de Janeiro: 'Sendo amparada'

A ex-BBB Thamiris, 33, foi vítima de um assalto na zona Sul do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Nesta madrugada, a nutricionista e influenciadora teve seu celular roubado nos arredores de Botafogo. Thamiris estava na região curtindo um dos barzinhos na companhia de seus amigos.

Em uma nota compartilhada por seu assessoria por meio de seu perfil do Instagram, foi informado que ela passa bem. "Thamiris foi vítima de um assalto agora pouco, na região de Botafogo, no Rio de Janeiro. Apesar do susto, ela está bem fisicamente e sendo amparada pela família e amigos próximos", começou o texto.

A equipe de Thamiris ainda orientou que ninguém respondesse mensagens ou ligações feitas a partir do número dela. "Neste momento, ela está cuidando das questões pessoais e de segurança", garantiram.

Thamiris Maia participou do BBB 25 ao lado de sua irmã, Camilla. As duas foram eliminadas uma na sequência da outra, após iniciarem uma briga com a atriz Vitória Strada, que chegou até as últimas semanas do programa.