Everton treta com Victor, quebra prato e pensar em desistir do Power Couple

Everton voltou a discutir com Victor e Rayanne na noite de ontem, após a gravação do quinto Quebra-Power do Power Couple 2025 (Record).

O que aconteceu

Os dois começaram a trocar farpas na cozinha e Victor comentou a postura de Everton. "Você é muito esperto. Você a todo tempo ficou se arrastando no grupão e depois de toda a merda acontecendo, começou a se isolar."

Everton se exaltou e ironizou Victor. "Um homem de 47 anos brincando com calcinha? Vocês não estão aparecendo e precisam de alguém pra chamar atenção pra você."

A medida que a discussão escalonou, Emilyn tirou o marido da cozinha. "Deixa esse pateta gritar! Eu tô falando pra sair, caralh*

Na área externa, Everton quebrou um prato após a discussão. Adriana e Dhomini recolheram os pratos e a esposa do ex-BBB foi apoiar o aliado.

Everton desabafou. "A vontade que eu tinha era de tacar o prato na cabeça dele, mas eu taquei aqui fora. Eu quero ir embora!"

Adriana apoiou o amigo. "Ele poderia ter liberado [a raiva] lá dentro, mas graças a Deus que ele liberou no prato!"

Everton voltou a falar em desistir. "Vocês estão prontos pra isso aqui e eu não tô, não. Não tô a fim de continuar desse jeito."

Mais calmo, ele foi convencido a continuar no programa.