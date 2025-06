Musa do OnlyFans revela 'regras' após transar com 583 homens

Annie Knight, 28, estrela do OnlyFans, revelou as regras que determinou para gravar com 583 homens em 6 horas.

O que aconteceu

A criadora de conteúdo adulto contou que priorizou sua proteção e exigiu o uso de preservativos. "Você tem que usar uma camisinha mesmo que seja sexo oral ou sexo vaginal, você precisa usar uma camisinha", disse hoje em entrevista ao podcast Broad Ideas.

Annie também determinou que os homens já aguardassem prontos — ou eretos — para o início das filmagens. "Basicamente, você tem que estar pronto para começar. Começar a trabalhar, sabe?", continuou.

A limpeza dos parceiros era outra das preocupações de Knight. A estrela da plataforma adulta detalhou que alguns homens não são muito higiênicos o tempo todo. "Isso cria uma barreira nesse sentido", explicou.

Mas Annie reforçou que a experiência foi positiva naquele dia. "A maioria dos rapazes no dia foram ótimos. Eles tomaram banho, estava tudo certo. Mas já tive caras antes que chegavam para gravar comigo e eu ficava tipo: 'Meu Deus, esse cheiro não é bom'. E pedia para eles tomarem banho", recordou.

Semanas atrás, Annie Knight revelou que foi hospitalizada após sua maratona sexual. Ela contou que sofreu um sangramento depois de transar com os 583 homens. "Definitivamente estava um pouco machucado lá embaixo e acabei sofrendo um pequeno corte", disse ela à revista Us Weekly.