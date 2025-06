Esposa de Thammy Miranda mostra antes e depois de emagrecer 8 kg

Andressa Miranda, 37, publicou um comparativo do antes e do depois de ter perdido 8 kg, passando dos 65 kg para 57 kg.

O que aconteceu

A influenciadora digital deixou claro que obteve tais resultados por meio apenas de dieta, sem recorrer a cirurgias estéticas. "Fazer dieta é difícil? Não gostar do que se vê no espelho também é! Por trás da mulher que exagera nos doces, existe alguém que não comeu nada à tarde, dormiu pouco, se sente sobrecarregada, ansiosa e estressada. Esse resultado não é de cirurgia plástica!", escreveu ela na legenda das fotos, divulgadas no Instagram.

Nos comentários do post, alguns seguidores duvidaram que Andressa, de fato, tenha dispensado o bisturi para chegar aonde está. "Não acredito que foi só treino! Teve cirurgia", declarou uma internauta. "Se tivesse cirurgia, eu não teria apenas 15% de gordura corporal. Quando emagrecemos com dieta e treino, tudo melhora, não apenas a barriga. Eu não tenho aspecto de gorda lipada, por exemplo", ponderou a famosa.

A esposa de Thammy Miranda, 42, rebateu com veemência uma seguidora que insinuou que ela teria feito lipoaspiração. "Lipada até eu", alfinetou a pessoa em questão. "Eu não tenho lipo. Para você se sentir melhor, porque você não consegue, prefere dizer que eu só consegui porque fiz lipo. Aceita que dói menos", detonou Andressa.