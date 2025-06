Em quatro cenas, Vanderson transforma 'Dona de Mim' em um inferno

Nesta segunda-feira (2) em "Dona de Mim" (Globo), Abel afirma a Samuel que não deixará Vanderson se aproximar de Sofia.

Enquanto isso, Gabriela fica aliviada ao saber que Ellen está morta. Mas ao mesmo tempo, Vanderson descobre que a noiva quer se casar com separação total de bens.

Ao final do capítulo, o crápula chantageia Abel e conhece Jaques.

Vanderson (Armando Babaioff) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda neste capítulo: Marlon sonha com Luisão, que o aconselha. Wilson contesta os presos sobre as armas e celulares apreendidos, mas Ryan passa despercebido. Marlon confessa a Alan que atendeu a ligação de Ryan do presídio.

Manuel conversa com Jussara sobre seus filhos. Yuri procura Marlon para falar sobre Ryan e Lucas. Marlon encontra Lucas na batalha de rimas e o leva para casa. Jeff chora nos braços de Solange. Abel rejeita a proposta de Jaques e Davi.

