Levada e fã de abraços! Conheça atriz mirim que faz Sofia em 'Dona de Mim'

Quem acompanha "Dona de Mim" sabe bem que Sofia é uma criança arteira e que adora pregar peças no outros. O que nem todos sabem é que Elis Cabral, 7, que dá vida ao pequeno furacão da novela das sete, tem muito da personagem.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Quem é Elis Cabral

Natural do Rio de Janeiro, Elis começou no teatro e na TV por recomendação da psicóloga que a acompanha, segundo contam seus pais, Nilmar Figueiredo e Vanessa Mendes Cabral. "A ideia era trabalhar na Elis um espaço de diálogo e de socialização diferente da posição de protagonista, já que ela é filha única, primeira neta, afilhada, sobrinha", conta o pai em conversa com Splash.

Pouco tempo depois, para surpresa da família, ela foi chamada para testes da nova novela das sete da Globo. Segundo sua mãe, descobrir essa veia artística e essa aptidão, a ponto de possibilitá-la uma aprovação para um papel tão relevante, foi surpreendente.

[Esse papel] Representa felicidade e alegria. Um presentão na minha vida profissional, que está apenas começando. Estava fazendo o curso e a preparação com o tio Raphael Monteiro, da minha agência, quando surgiu o teste para a novela. Muita coisa. Elis Cabral

Elis Cabral vive Sofia na trama escrita por Rosane Svartman Imagem: Leandro Andrade

Elis diz ser "sapeca", assim como Sofia, e revela que até se veste parecido com a personagem. Sua mãe reforça as semelhanças: "A Elis empresta um pouco do seu jeitinho para a Sofia (risos). Ela também é uma criança bem levada. Além disso, é bastante comunicativa, alegre, espontânea, dedicada e muito carinhosa".

É incrível ver nossa filha na novela. Tudo é uma grande novidade. Vamos aprendendo juntos, vivendo o dia a dia, entendendo todo o processo desse mundo novo. Tentamos dar conforto emocional a ela, para que siga se divertindo e entenda a responsabilidade que tem, com leveza e alegria. Vanessa Mendes, mãe

Elis Cabral ao lado de professora do colégio Imagem: Arquivo pessoal

Elis conta ainda que já é reconhecida na rua e, principalmente, na escola. A professora Aline Natal conta a Splash como Elis se comporta em sala de aula: "Uma menina incrível. Elis é muito esperta e amorosa com toda a equipe escolar e os amigos. É responsável e atenta, às vezes, faladeira (risos), mas obediente e muito carinhosa. Adora abraçar e fazer bilhetes, sempre surpreende com gestos de afeto. Os amigos amam o fato de ela estar na TV, cantam a música da novela e sempre querem saber o que ela aprontou na versão Sofia. É um privilégio ser professora da Elis".

Como toda criança, Elis precisa cumprir sua carga horária na escola —além de conciliar com as gravações na Globo. "Temos tido muito apoio da escola e da produção da novela. Os estudos são nosso foco maior. A Elis sempre teve muita facilidade de aprendizagem. A rotina de gravação tem sido divertida para ela. Percebemos o quanto ela curte o processo, desde a leitura do texto até a gravação das falas, que ela tem feito com bastante facilidade. Uma coisa que notamos é que a necessidade de ler os textos agilizou muito o processo de leitura dela na escola. No fim, uma coisa acaba ajudando a outra", explica o pai.

Está uma correria, mas estou adorando, está dando tudo certo. De manhã, vou para escola e, à tarde, vou para a gravação. Às vezes, também, entre uma cena e outra, consigo fazer algum dever da escola... No tempo livre, adoro encontrar minhas amigas, pintar, desenhar e nadar. Elis Cabral

Elis Cabral tem 7 anos Imagem: Leandro Andrade

O que dizem os colegas de cena

Na trama, Sofia não aceitava as babás contratadas pelo pai, Abel (Tony Ramos), até a chegada de Leo, vivida por Clara Moneke. "Não tenho muito contato com crianças no meu dia a dia, então, está sendo muito legal trabalhar com a Elis, com o Lorenzo [Reis, intérprete de Dedé] e as crianças do elenco. Elis é uma criança fora da curva, uma criança negra, é uma felicidade poder mostrar essa infância tão talentosa, tão rica", afirmou a atriz em conversa com Splash.