'Downton Abbey: The Grand Finale' ganha trailer

Terceiro e provável último filme que dá sequência à série, Downton Abbey: The Grand Finale ganhou seu primeiro trailer nesta segunda-feira, 2.

A prévia mostra a família Crawley passando por novos momentos em suas vidas, ainda luxuosas, mas que significam uma despedida da mansão que os abrigou por décadas.

O longa conta com os retornos dos principais nomes do elenco da série, incluindo Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Raquel Cassidy, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Michael Fox, Joanne Froggatt, Paul Giamatti, Harry Hadden-Paton e mais.

Joely Richardson, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale e Arty Froushan são as novidades.

Downton Abbey: The Grand Finale tem direção de Simon Curtis e roteiro de Julian Fellowes, criador da série que também assinou o script dos dois primeiros longas.

Com estreia marcada para 12 de setembro nos Estados Unidos, o filme ainda não tem data para chegar no Brasil.

Onde assistir aos filmes e temporadas de 'Downton Abbey'?

As seis temporadas de Downton Abbey estão disponíveis na Netflix. Downton Abbey - O Filme integra o catálogo do Globoplay e Downton Abbey II: Uma Nova Era está disponível para compra e aluguel digital na loja do Prime Vídeo.