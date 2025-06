'Dona de Mim': Sofia é perseguida por homem maldoso dentro da própria casa

Nos próximos capítulos da novela "Dona de Mim" (Globo), Jaques (Marcello Novaes) vai perseguir Sofia (Elis Cabral).

O que vai acontecer

Após conhecer Vanderson (Armando Babaioff), o marido de Tânia (Aline Borges) fica decidido a provar que Abel (Tony Ramos) não é o pai biológico de Sofia. "Se a Sofia não for filha do Abel... Essa é uma informação valiosa. Dá pra barganhar muito com ela. Preciso saber da verdade antes do Abel. Só tenho que arrumar um jeito de coletar o material da Sofia e do meu irmão", diz o vilão para a esposa.

Tânia dá uma ideia ao marido. "Você é tio da menina. Você e Abel têm o mesmo pai e a mesma mãe. Você só precisa do material genético dela", fala.

Depois disso, Jaques vai até a mansão para pegar o material genético da sobrinha. "Eu conheço um lugar superlegal que faz um teste de ancestralidade. Dá pra descobrir tudo da nossa família. Tudo isso só com um cuspe", mente ele. "Caraca tio, que legal!", responde a menina.

Os planos do pilantra são impedidos por Leo (Clara Moneke). "Não", afirma a babá ao ouvir a proposta do irmão de Abel.

No entanto, Jaques não se dá por vencido e vai invadir o banheiro quando Sofia estiver escovando os dentes. "Esse cotonete é mágico. Ajuda você a descobrir mais sobre a família da sua mãe", diz ele.

Mais uma vez, o vilão será interrompido. Danilo (Felipe Simas) chega ao local e leva Sofia para a escola.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.