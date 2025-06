Desiste, Dhomini: você só tem três saídas na Record

Dhomini tem sido uma das figuras mais controversas do Power Couple Brasil deste ano, já tendo sido contido pela segurança do programa duas vezes por conta de excessos. Sua presença no reality da Record foi um dos temas do Central Splash desta segunda-feira (2).

A polêmica mais recente de Dhomini aconteceu na noite de domingo (1º), durante o Quebra Power da semana. Ele discutiu com Victor, e chegou a dizer que todas suas brigas "são de porrada".

Dieguinho acredita que Dhomini não conseguiu entrar em um consenso com a esposa, Adriana, que tentou lhe defender de todas as formas durante a briga, dizendo que ele era um cara pacifico. No entanto, o apresentador do UOL também defende que ele pode estar conseguindo ganhar o carinho do público justamente pela "perseguição"que outros oponentes têm feito.

Em dados momentos o Dhomini está 100% errado, mas acho que o exagero do elenco em falar que está errado o tempo todo e reforçar essa narrativa de que ele é agressivo e machista (…) Essa coisa de ficar em cima do Dhomini está fazendo aquele efeito que a gente vê em reality show: colocar ele no papel de vítima mesmo ele estando errado

Dieguinho

Chico Barney diz que a postura de Dhomini no jogo deixa clara a capacidade de manipulação que ele tem. Apesar de não ter conseguido manipular muitas pessoas dentro do programa, ele tem essa postura: se ajoelhar durante brigas, oferecer a outra face e tudo mais.

Essa é uma clássica atitude de um passivo agressivo. Só que ele é agressivo demais (…) Está sendo uma participação patética do Dhomini, com todo o respeito

Chico Barney

Para o apresentador do UOL, ele só tem dois futuros dentro do reality da emissora: eliminação, expulsão e desistência (e Chico torce para o último!)

