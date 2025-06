Danilo Gentili ironiza Gabi Martins após ela expor 'bolo' que levou dele

Danilo Gentili, 45, ironizou Gabi Martins, 28, após a cantora expor que já levou um "bolo" do humorista, ou seja, tomou um "fora" do famoso.

O que aconteceu

Apresentador do SBT demonstrou incômodo com o fato de Martins ter exposto algo íntimo que ocorreu entre eles. Em seu perfil no X, ele compartilhou uma postagem crítica à postura adotada pela cantora de detalhar fato da vida privada dos dois.

"Se um simples 'bolo' ela já contou pra galera, imagine a vida a dois como seria", diz a postagem endossada por Danilo.

Danilo Gentili ironizou declarações de Gabi Martins Imagem: Reprodução

O affair entre Gentili e Martins foi exposto pela própria cantora. Ela explicou que o flerte entre os dois iniciou nos bastidores do SBT, quando ela foi convidada para participar do "The Noite", atração comandada pelo humorista.

A conversa evoluiu e Gentili a convidou para ir até a casa dele. "A gente começou a conversar no direct [do Instagram] e ele pediu meu WhatsApp... [Depois] ele queria fazer panqueca pra mim na casa dele", contou durante participação no programa "Sabadou com Virginia" (SBT).

Martins explicou que chegou a marcar dois encontros com Gentili, mas em ambos ele cancelou alegando problemas de saúde. A cantora disse que, na primeira vez, o humorista alegou estar com dor de cabeça. Na segunda vez, ele estava vomitando. "E assim levei um bolo do Danilo Gentili... A gente parou de conversar", completou.