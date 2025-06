Ex-casal junto e celular proibido: a festa da filha de Virginia e Zé Felipe

Em meio à separação de Virginia Fonseca, 26, e Zé Felipe, 27, a primogênita do casal, Maria Alice, ganhará um festão de 4 anos com o tema "Céu de Maria Alice".

Detalhes da festa

Mesmo que tenha feito aniversário no dia 30 de maio, a pequena ganhará sua festa somente nesta noite, em Goiânia, e contará com toda a família, incluindo o ex-casal. A decisão da data teve a ver com a agenda de shows de Zé Felipe, que estava na Europa nos últimos dias —quando, inclusive, a separação foi anunciada.

A decoração do evento foi feita por Tana Lobo, já conhecida por realizar festanças da família. Seguindo o tema "Céu de Maria Alice", ela deu alguns spoilers nesta manhã através de suas redes sociais. Lucas Guedez, amigo da família, também adiantou um detalhe: os celulares serão proibidos no evento.

A decoradora contou que o projeto terá nuvens, anjos gigantes e painéis de LED. "Tem gente me pedindo há muito tempo. Estamos preparando um megaprojeto. Está ficando lindo, lindo, lindo. Na hora que entrarem, os convidados vão ter a sensação de pisar no céu. Aliás, flutuar entre céus. Está uma coisa muito linda, muito lúdico", afirmou.

Detalhes da festa de 4 anos de Maria Alice Imagem: Reprodução/Instagram

O evento demorou 10 dias para ser montado, além de contar com mais de 200 profissionais trabalhando noite e dia. De acordo com o Portal Léo Dias, a festa terá mais de 60 mil balões e 100 esculturas. A parte gastronômica contará com hamburgueria, poke bar, pizzaria, tratoria e muito mais, afirma a revista Veja.

Para agitar a noite, a dupla Hugo e Guilherme, o grupo Camisa 10 e o DJ Jon serão as atrações musicais.

Pela primeira vez, a festa de aniversário de um dos filhos de Virginia e Zé Felipe terá proibição de celulares. Por meio de seu Instagram, Lucas Guedez, amigo do casal, contou a novidade: "Vamos sumir, porque a festa esse ano não pode celular", afirmou o influenciador. "Pra gente aproveitar e se jogar", complementou Rafa Uccman.