Catia Fonseca diz estar sem sexo com marido devido a tratamento: 'Na seca'

Catia Fonseca, 56, revelou detalhes de sua intimidade e admitiu estar sem manter relações sexuais com o marido, Rodrigo Riccó, 49, devido a um tratamento hormonal que ela precisa fazer.

O que aconteceu

Fonseca abordou o assunto ao responder o questionamento de uma seguidora sobre como faz para lidar com a menopausa. Sincera, ela admitiu que ainda não está com os sintomas do climatério, mas ressaltou que iniciou tratamento para entrar tranquila nessa nova fase de sua vida.

Apresentadora disse que, no momento, está apenas com uma "alteração hormonal". Não tô sentindo nada ainda. Eu tomo pílula anticoncepcional há muitos anos, emendando as cartelas por orientação do meu ginecologista, porque, obviamente, não quero engravidar", iniciou em vídeo publicado no Instagram.

Ela destacou que optou por fazer o desmame dos anticoncepcionais aos poucos. "Para medir os hormônios, preciso parar de tomar pílula. Como eu tô em um monte de projetos, não posso correr o risco de ficar doidona com a TPM e atormentar a vida de todo mundo, [então] falei [para a ginecologista] 'segura um ou dois meses, que aí eu paro de tomar a pílula por um tempo".

Por esse motivo, explicou Catia, ela e Riccó estão na "seca", ou seja, sem sexo. "Aí já viu, né? Seca geral de amorzinho, Rô. Já era... até um mês e pouquinho. Vou demorar 15 dias sem tomar a pílula para fazer os exames, depois volto a tomar, mas demora um mês para fazer efeito. Aí vou saber tudo direitinho e começar a fazer a reposição do jeito que precisa".

Catia Fonseca e Rodrigo Riccó estão casados desde 2013. O diretor de TV era o responsável por comandar o programa da esposa na Band, mas deixou o cargo após romper contrato com a emissora no final do ano passado.