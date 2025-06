Carmem é peça-chave em segredo do passado do Mascarado em 'A Viagem'

Carmem (Suzy Rêgo) será uma peça-chave no grande mistério envolvendo o Mascarado (Breno Moroni) na novela "A Viagem" (Globo).

O que vai acontecer

O Mascarado é uma figura misteriosa que ronda os outros personagens durante a história. Ele faz performances circenses pela rua e chama a atenção das crianças.

Sempre escondendo seu rosto com uma máscara, ele também não fala, mantendo sua identidade em segredo. Aliás, uma das grandes perguntas da trama é: quem é o Mascarado?

Nos últimos capítulos de "A Viagem", é revelado que ele se chama Adonay. Ele é um antigo amor de Carmem (Suzy Rêgo) que teve o rosto desfigurado em um acidente de avião e a abandonou.

Apesar disso, Carmem não fica com o Mascarado no final da novela. A amiga de Lisa (Andréa Beltrão) não consegue superar as cicatrizes de seu ex-noivo e termina a novela ao lado de Igor (Jayme Periard), personagem que aparece na reta final da trama.

A reprise de "A Viagem", novela de 1994, escrita por Ivani Ribeiro, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.