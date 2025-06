Carla Perez rebate seguidora que acusou filho de usar 'bomba' para crescer

Carla Perez, 47, rebateu uma seguidora que acusou seu filho, Victor Alexandre, 21, de usar "bomba" para crescer o físico.

O que aconteceu

Victor postou vídeo nas redes sociais em que deixa o físico musculoso em evidência. Nos comentários, uma seguidora o acusou de fazer uso de "bomba" para ganhar músculos. "Impossível ficar assim sem bomba", afirmou a internauta.

Atenta às redes do filho, Perez reagiu e negou que ele faça uso de anabolizantes. "Impossível ficar assim sem disciplina, isso sim", afirmou a famosa.

A ex-dançarina afirmou que Victor se dedica aos treinos de musculação. "Ele, além de ser personal, tem uma disciplina de dar inveja a qualquer um, além de ser extremamente focado. Sem falar da genética familiar que ajuda muito. Ele tem apenas 21 anos, testosterona gritando... Se alimenta bem para não destruir o que Deus deu de fábrica".

Victor Alexandre é filho do casamento de Carla Perez com o cantor Xanddy, 45. O jovem mora nos Estados Unidos com os pais e a irmã, Camilly Victoria, 23, e costuma postar sua rotina fitness nas redes sociais.