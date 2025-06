BTS finaliza serviço militar em junho e comemora 12 anos com FESTA 2025

Junho é sempre um mês especial para os fãs de BTS pois é o mês em que o grupo faz aniversário e em 2025 a data se tornou ainda mais importante pois todos os membros acabarão o serviço militar obrigatório.

O aniversário oficial de Bangtan é no dia 13 de junho. Dois dias antes RM e V serão dispensados, seguidos de Jimin e Jungkook que saem dia 12. Nos dias 13 e 14, J-Hope vai fazer os dois shows finais da sua turnê atual, a "Hope On The Stage" e a expectativa que algum membro apareça por lá é enorme. Suga é o último integrante a ser liberado, dia 21 de junho.

Todo ano, desde que BTS debutou, várias comemorações acontecem para celebrar o aniversário do grupo. Esse evento é chamado de FESTA e combina uma série de atividades, lançamentos, ações online e offline para os fãs; desde shows em estádio como foi ano passado com Jin, até mesmo músicas novas, distribuição de cafés e photocards, vídeos inéditos de treinos e bastidores, etc.

Esse ano, com Jin e J-Hope de volta às atividades e os demais membros quase voltando, as expectativas são altas e o evento envolve uma série de atividades pela cidade de Seul, com destaque para o "Army Bomb Photo Spot" para fãs tirarem foto com uma versão gigante do lightstick do grupo, a "Trophy Zone", com os prêmios que eles conquistaram na carreira e o 'BTS Locker', com itens pessoais importantes de cada membro.

Completando 12 anos de carreira, BTS é o grupo de K-pop que mais venceu daesangs e prêmios internacionais como representantes da indústria. O retorno dos sete integrantes depois de 2 anos em hiato como grupo é bastante aguardado e promete movimentar a cena musical nos próximos meses.

Livro da semana: "Esforços Olímpicos"

Originalmente lançado em 2017, 'Esforços Olímpicos' chegou ao Brasil em 2021 pela Editora Todavia e foi escrito pela escritora e professora taiwanesa-americana Anelise Chen. A obra é narrada quase como um diário, com pensamentos da protagonista Athena, que costura diversas dores, dúvidas e problemas cotidianos que surgem depois que um amigo dela comete suicídio.

Com pouco menos de 300 páginas, o livro é rápido de ler justamente por parecer que estamos ouvindo uma amiga pincelar uma série de episódios e questionamentos da própria vida. Athena convive com pais imigrantes que não falam muito bem inglês e passam por dificuldades de quem nunca pertence completamente; enquanto isso ela tenta terminar sua tese de doutorado na área esportiva.

Sem um emprego fixo e com os pais envelhecendo e com problemas de saúde, a narradora se questiona constantemente sobre o que, afinal de contas, é vencer? Os esforços —olímpicos ou não— são tantos na vida de Athena, que precisa lidar com o luto e com o que a sociedade encara como fracasso: a desistência.

O livro é uma ótima reflexão sobre a expectativa de ser bem-sucedido em tudo que fazemos e a coragem que é preciso ter para desistir de algo em um mundo que vende constantemente o sucesso como "o único caminho possível". Desistir, parar, repensar a rota e mudar a trajetória da vida não deve ser o fim de nada e Anelise trabalha isso muito bem em seu livro.

Momento Dramas

K-drama: "Good Boy"

Com um elenco repleto de estrelas e encabeçado por Park Bo-gum, "Good Boy" mostra a trajetória de ex-medalhistas olímpicos que se tornaram policiais e agora combatem o crime na Coreia do Sul. Cada personagem tem uma especialidade diferente (boxe, tiro, esgrima, levantamento de peso) e juntos eles formam uma equipe que lembra "Os Novos Vingadores". O drama terá 16 episódios bem movimentados com lutas, tiros e correria. "Good Boy", 2025 | Criação - jTBC | Elenco - Park Bo-gum e Kim So-hyun | Onde - Prime Vídeo | País - Coreia do Sul

BoysLove: "Trapped in Osaka"

A China está voltando aos poucos pro Mundinho BL e de forma bem discreta pois o país censura qualquer conteúdo LGBTQIAP+. Assim, as produtoras conseguiram contornar a situação gravando as obras fora do país e publicando online. "Trapped in Osaka" se passa no Japão, com atores chineses e terá apenas quatro episódios de onze minutos. Dentro de um espaço confinado dois homens dividem dores e desejos em uma nova jornada. "Trapped in Osaka", 2025 | Criação - Secret Of Us | Elenco - Qian Jia Lin e Wang Zi Hang | Onde - Youtube | País - China/Japão

Girls Love: "Reverse 4 You"

Com o crescimento dos GLs na Tailândia, novos dramas com plots diferentes estão surgindo e fazendo sucesso. "Reverse 4 You" é um desses casos, que conseguiu combinar o amor e amizade entre irmãs, as protagonistas vivendo um romance "haters to lovers" e tudo isso numa trama de ficção com viagem no tempo, previsão do futuro e outros elementos fantásticos. O drama tem apenas oito episódios que valem a maratona. "Reverse 4 You", 2024 | Criação - Channel 3 | Elenco - Mae Methakarn e Christine Michalsky | Onde - Netflix | País - Tailândia

J-Hope: novos caminhos e estádios lotados

Nascido Jung Hoseok e conhecido mundialmente como o rapper J-Hoooope (assim mesmo) de BTS ou pelo apelido mais comum do artista, Hobi, se tornou um dos artistas mais bem-sucedidos dos últimos anos, tanto em grupo quanto como solista. No último fim de semana, os cinemas mundo afora com sessões lotadas de seu show "Hope on The Stage" corroboram todo esse sucesso.

Dançarino nato, J-Hope começou sua carreira artística dançando nas ruas —por isso o "Hope on The Street"— e lá ele fez seu nome, ganhou prêmios locais com seu crew que era bastante conhecido, o Neuron, e foi dançando que ele chamou atenção da Big Hit e acabou se tornando trainee da empresa, que futuramente debutaria BTS e se transformaria em HYBE anos depois, uma das gigantes do K-pop.

Líder das coreografias e conhecido por ser exigente nos treinos, J-Hope se tornou uma espécie de co-líder de Bangtan, administrando ensaios e performances. Sempre sorridente —sua marca registrada— foi em 2018 que ele lançou sua primeira mixtape solo, "Hope World" com o single "Daydream".

Desde então, Hobi faz lançamentos frequentes e distintos, mostrando facetas que até então os fãs não conheciam, como foi o caso do disco "Jack In The Box", seu primeiro disco oficial, com canções como "More" e "Arson" mostrando um outro J-Hope.

O disco mais recente dele foi o especial "Hope on The Street Vol. 1" que foi lançado junto com um documentário do Prime Video. Ambos acabaram dando origem a turnê mundial que ele está fazendo no momento, a "Hope on the Stage", lotando arenas e estádios na Ásia, Europa e América do Norte. Ele será headliner do Lollapalooza Berlim em julho deste ano.

Manda pra gente!

Tem história inesquecível com seu idol? Passou perrengue para ir a algum show? Mande seu relato com foto e/ou vídeo: kpopuol@uol.com.br.

Playlist

Seventeen, IU, UAU, Sung Hanbin e Kickflip. Ouça a seleção de Splash com os maiores destaques do Universo K-Pop.

PROGRAME-SE

Segunda

HITGS - Lança 'GROSS' (single digital)

Baekhyun - Lança 'Lemonade' (MV para o single)

Quarta

USPEER - Lança 'Speed Zone' (primeiro single álbum)

Quinta